Графический дизайнер

Ищете ответственного, внимательного и коммуникабельного графического

дизайнера для долгосрочного сотрудничества или одноразового проекта? Тогда вы на верном пути)

Сотрудничаю с витражной студией (разработка эскизов и печать чертежей витражей), с кафе "Orange cafe" (разработка дизайн меню, буклетов, афиш,

флаеров), со свадебной студией "Любимая" (разработка макетов для фото-

стен, баннеров, ситилайтов)

Портфолио:

https://www.behance.net/Anet_Summer

Опыт работы: Дизайнер

Art-Vinyl, Ковель (Внешняя и внутренняя реклама, полиграфия)

Разработка логотипов, макетов полиграфической продукции, упаковки, проекты вывесок и наружной рекламы, подготовка макета к печати и для

плотерной резки.

Образование: высшее (Львовская национальная академия искусств), графический дизайн.

Прошла курс рекламы, упаковки, маркетинга, истории дизайна, графического дизайна, технологии. Также основам композиции, живописи, рисунка, анатомии человека, авторского права. Научилась создавать дизайны различных направлений и сложности, готовить макет к печати и послепечатной обработки.