Anet_Summer

Анна Anet_Summer

 
33 годаУкраина/Ковель
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Графический дизайнер

Ищете ответственного, внимательного и коммуникабельного графического

дизайнера для долгосрочного сотрудничества или одноразового проекта? Тогда вы на верном пути)

Сотрудничаю с витражной студией (разработка эскизов и печать чертежей витражей), с кафе "Orange cafe" (разработка дизайн меню, буклетов, афиш,

флаеров), со свадебной студией "Любимая" (разработка макетов для фото-

стен, баннеров, ситилайтов)

Портфолио:

https://www.behance.net/Anet_Summer

Опыт работы: Дизайнер

Art-Vinyl, Ковель (Внешняя и внутренняя реклама, полиграфия)

Разработка логотипов, макетов полиграфической продукции, упаковки, проекты вывесок и наружной рекламы, подготовка макета к печати и для

плотерной резки.

Образование: высшее (Львовская национальная академия искусств), графический дизайн.

Прошла курс рекламы, упаковки, маркетинга, истории дизайна, графического дизайна, технологии. Также основам композиции, живописи, рисунка, анатомии человека, авторского права. Научилась создавать дизайны различных направлений и сложности, готовить макет к печати и послепечатной обработки.

Отзывы заказчиков
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Логотип и фирменный бланк для строительной компании
Аня, отлично справилась с работой. Точно уловила все нюансы ТЗ и сходу выдала именно те варианты, о которых думали. Мы даже не правили, только выбирали. Задание было сделано раньше срока. Однозначно, рекомендую!
Было очень приятно сотрудничать с Геннадием Алиевым. Варианты были выбраны из трёх, без правок. Быстрая оплата. С такими заказчиками приятно иметь дело) Очень рекомендую!
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