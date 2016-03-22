Дизайн логотипа. Отопление, водоснабжение, канализация.

Работать было комфортно. Работа выполнена в срок. Ольга предоставило порядка 9 вариаций, из которых был выбран наиболее близкий по нраву. Все дальнейшие правки и пожелания воспринимались адекватно и вносились в ближайшее время. Однозначно рекомендую.