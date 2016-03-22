Дизайн логотипа. Отопление, водоснабжение, канализация.

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Завершен22 заявки257 просмотров

Добрый день.

Требуется разработка логотипа для команды профессионалов в сфере проектирования и внедрения отопления, водоснабжения, канализации для загородных объектов.

Название проекта "Загород Сити".

Целевая аудитория: состоятельные люди,  35-60 лет, преимущественно мужская половина.

9 лет назад
McKlein
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$25
3 дня
Работать было комфортно. Работа выполнена в срок. Ольга предоставило порядка 9 вариаций, из которых был выбран наиболее близкий по нраву. Все дальнейшие правки и пожелания воспринимались адекватно и вносились в ближайшее время. Однозначно рекомендую.
Приятно было работать с Олегом - знает чего хочет, своевременная оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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