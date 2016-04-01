Логотип для компании (производство продуктов питания)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки254 просмотра

Требуется создание логотипа для компании-производителя продуктов питания.

От исполнителя - предоставление трех вариантов логотипа на согласование, далее доработка одного из них

по требованиям заказчика. Очень сжатые сроки исполнения.

9 лет назад
Alexan81
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
3 дня
Замечательный исполнитель! Все было сделано на высоком профессиональном уровне, быстро и без нареканий. Настоятельно рекомендую!
Очень было приятно работать с данным заказчиком! Задача была поставлена четко и понятно. Человек приятен в общении . Оплата своевременная. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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