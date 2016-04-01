Логотип для компании (производство продуктов питания)

Нужно обновить логотип Онкологического ветеринарного общества «Институт развития сравнительной онкологии» (ИРСО - http://bioirso.ru/) в соответствии с современными тенденциями. Старый логотип (он уже и сам устарел, и векторный вариант давно утерян) во вложении. Можно ...