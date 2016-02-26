Логотип

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок299 просмотров

Задание очень простое- нужно отрисовать логотип, круг, как на картинке под цифрой 18, и под ним надпись SLN, шрифт прилагаю.

http://www.fonts-online.ru/font/HelveticaNeueCyr-UltraLight

9 лет назад
guest_14566099614099
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kroseph
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

kroseph
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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