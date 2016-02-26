Необходимо нарисовать лого для проекта об образовании и законодательстве в области образования. Проект называется "IN-formatio". Дизайн главной страницы проекта в приложении. Лого должно хорошо сочетаться как с шапкой сайта (при необходимости можно подредактировать шапку и ...