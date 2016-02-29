Требуется нарисовать логотип компании, занимающейся обучением детей футболу.

Логотип не должен быть приевшийся, он должен быть простым, лаконичным и понятным.

Не нужно много деталей, скевоморфизм тоже не нужен.

Чтобы понять, чем занимается компания, зайдите на сайты аналогичных компаний:

fa-kids.ru

www.championika.ru

Оставляйте портфолио, а также укажите срок, когда все будет готово.

А так же укажите способ оплаты (по умолчанию – БС).

Мы заказчики хорошие, правки 100 раз вносить не будем, работать с нами приятно :)

Оплата - 500 рублей