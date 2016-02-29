Необходимо разработать логотип для компании. сфера - IP-телефония нужно 3 варианта (концептуально разных) из трех мы выбираем один для доработки.
Требуется нарисовать логотип компании.
Требуется нарисовать логотип компании, занимающейся обучением детей футболу.
Логотип не должен быть приевшийся, он должен быть простым, лаконичным и понятным.
Не нужно много деталей, скевоморфизм тоже не нужен.
Чтобы понять, чем занимается компания, зайдите на сайты аналогичных компаний:
Оставляйте портфолио, а также укажите срок, когда все будет готово.
А так же укажите способ оплаты (по умолчанию – БС).
Мы заказчики хорошие, правки 100 раз вносить не будем, работать с нами приятно :)
Оплата - 500 рублей
Заявки фрилансеров
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