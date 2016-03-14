MAY

Олег MAY

 
41 годУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

КОСЕНКО ОЛЕГ (artmay)

Дизайном занимаюсь 10+ лет.

CПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разрабатываю макеты для полиграфии, делаю логотипы и рисую сайты. И лендинг тоже!

РЕЗЮМЕ

Работаю на результат и конечного потребителя. Не считаю заказчика глупее себя. В каждом проекте пытаюсь стать на место заказчика и его клиента, чтобы выполнить свою работу максимально эффективно. Делаю либо хорошо, либо не делаю вообще! Залог продуктивной работы – это подробно составленное т.з. Но, стараюсь не ограничиваться его рамками, то есть советую как сделать лучше, предлагаю идеи. Сроки без уважительной причины не срываю. Могу организовать работу нескольких исполнителей, если требуется работа в команде.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сотрудничество начинаю с принятия задания (это может быть брифинг или заранее подготовленное т.з.) и предоплаты 30% от общей стоимости заказа (оплата времени на разработку макета). Как правило, люди которые начинают работу со мной, уже знакомы с моим портфолио, разделяют мои взгляды и доверяют моему мнению. После обсуждения деталей разрабатываю эскиз будущего макета, который дорабатывается согласно Вашим пожеланиям. После оплаты оставшейся суммы я передаю исходники. Также возможно оформление через «сделку без риска» на любом из фриланс ресурсов.

Рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно, с 10:00 до 19:00, в выходные работаю в крайнем случае.

КОНТАКТЫ

ICQ: 275429556

tel.: +38 (097) 26-36-185

e-mail: [email protected]

skype: artmay_ua

Мой кошелек WebMoney

Z351721829024 - доллары

R300689306901 - рубли

E347997175633 - евро

ВАЖНО!!! Интернет, как и любая другая сфера бизнес интересов, подвержена риску мошенничества. В связи с тем, что бывают случаи выдачи чужого портфолио за свое, просьба: обращайте внимание на номера ICQ, Skype и электронной почты с которых к Вам приходят сообщения, внимательно сверяйте их с номерами указанными в моем резюме. Это залог Вашей безопасности. Если Вы стали свидетелем несанкционированного использования моих работ, просьба сообщить об этом мне.

С уважением, Олег Косенко.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Abo_Kor
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
2 балла
7 лет назад
Разработка дизайна этикетки на бутилированную воду
Мне действительно не хочется ничего говорить и не оставлять никаких отзывов по этому специалисту. Делаю это только потому, что портал постоянно посылает напоминания
Если действительно уж так не хотелось, тогда и не нужно было ... Спасибо за отрицательный отзыв!
Ответный отзыв
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Переделать инструкцию и брошюру pdf
все отлично
Без претензий, приятное общение, быстрое принятие и своевременная оплата.
Ответный отзыв
olia631
Ольга 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Создать брошюру интернет магазина посуды и подарков для выставки
Олег все сделал быстро, учел пожелания и своевременно внес небольшую правку в работу. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Приятно было работать с Ольгой, четкое задание быстрое утверждение и оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Aquaego
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Дизайн визитки
Олег молодец! Всегда идет на встречу и пытается найти идеальную середину!
Спасибо Евгений приятно было с Вами работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
banki-novosti
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Требуется логотип сайта. Логотип должен передать банковскую тематику.
Работой и отношением Олега к делу доволен. Рекомендую данного специалиста как ответственного и исполнительного.
Работой с Дмитрием доволен. Задача поставлена четко, минимум правок, самое главное по делу. Оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн продукции
5 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 2 часов
#86
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$5/час
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#245
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$5/час
от $10от 1 часа
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нет отзывов
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