КОСЕНКО ОЛЕГ (artmay)

Дизайном занимаюсь 10+ лет.

CПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разрабатываю макеты для полиграфии, делаю логотипы и рисую сайты. И лендинг тоже!

РЕЗЮМЕ

Работаю на результат и конечного потребителя. Не считаю заказчика глупее себя. В каждом проекте пытаюсь стать на место заказчика и его клиента, чтобы выполнить свою работу максимально эффективно. Делаю либо хорошо, либо не делаю вообще! Залог продуктивной работы – это подробно составленное т.з. Но, стараюсь не ограничиваться его рамками, то есть советую как сделать лучше, предлагаю идеи. Сроки без уважительной причины не срываю. Могу организовать работу нескольких исполнителей, если требуется работа в команде.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сотрудничество начинаю с принятия задания (это может быть брифинг или заранее подготовленное т.з.) и предоплаты 30% от общей стоимости заказа (оплата времени на разработку макета). Как правило, люди которые начинают работу со мной, уже знакомы с моим портфолио, разделяют мои взгляды и доверяют моему мнению. После обсуждения деталей разрабатываю эскиз будущего макета, который дорабатывается согласно Вашим пожеланиям. После оплаты оставшейся суммы я передаю исходники. Также возможно оформление через «сделку без риска» на любом из фриланс ресурсов.

Рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно, с 10:00 до 19:00, в выходные работаю в крайнем случае.

КОНТАКТЫ

ICQ: 275429556

tel.: +38 (097) 26-36-185

e-mail: [email protected]

skype: artmay_ua

Мой кошелек WebMoney

Z351721829024 - доллары

R300689306901 - рубли

E347997175633 - евро

ВАЖНО!!! Интернет, как и любая другая сфера бизнес интересов, подвержена риску мошенничества. В связи с тем, что бывают случаи выдачи чужого портфолио за свое, просьба: обращайте внимание на номера ICQ, Skype и электронной почты с которых к Вам приходят сообщения, внимательно сверяйте их с номерами указанными в моем резюме. Это залог Вашей безопасности. Если Вы стали свидетелем несанкционированного использования моих работ, просьба сообщить об этом мне.

С уважением, Олег Косенко.