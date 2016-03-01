Нарисовать два макета для лайт бокса

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен15 заявок237 просмотров

Необходимо нарисовать один макет для лайтбокса под печать. Очень простой логотип, текст, фон.

Второй макет для самоклейки логотип, название, перечисление товарных групп! 

9 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MAY
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
хорошо справился с работой!
Работа выполнена, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

MAY
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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