Лестница на приложенном фото ведет ко входу в караоке-кафе с названием "КарамЭль" или "КарамЭлька", взятого из стандартной "карамель"/"карамелька" (на ваше усмотрение, в зависимости от габаритов надписи) и названия комплекса "Эль". Фото комплекса снаружи так же в приложении. ...
Нарисовать два макета для лайт бокса
Необходимо нарисовать один макет для лайтбокса под печать. Очень простой логотип, текст, фон.
Второй макет для самоклейки логотип, название, перечисление товарных групп!
Выбранный исполнитель
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