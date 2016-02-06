Лестница на приложенном фото ведет ко входу в караоке-кафе с названием "КарамЭль" или "КарамЭлька", взятого из стандартной "карамель"/"карамелька" (на ваше усмотрение, в зависимости от габаритов надписи) и названия комплекса "Эль". Фото комплекса снаружи так же в приложении. ...
Необходимо выполнить дизайн проект выставочного стенда к выставке.
Есть необходимость выполнения полного цикла работ по созданию выставочного стенда к выставке в апреле.
Интересуют только исполнители с серьёзным портфолио!
В приложении бриф от заказчика.
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