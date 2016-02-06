Необходимо выполнить дизайн проект выставочного стенда к выставке.

Добрый день. Нужно оформить авто и подготовить визитки. Компания занимается перевозками. Логотипа нет, но он и не особенно нужен. Важно дать акцент на сайт www.qwerty.ru и телефон 1234567. Всё должно быть запоминающимся и ярким. ...