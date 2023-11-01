Дизайн интерьера, 3D графика.

Пашнин Антон Анатольевич 1978 г.р В 2001 году закончил Художественно Графический факультет Пед. университета, диплом по теме «Применение программы 3D MAX при решении задач оформления дизайна интерьера.»

Также владею программами AutoCAD, ArhiCAD, Photoshop, Illustrator.

Работал дизайнером интерьера и мебели, на предприятиях занимающихся проектированием и ремонтом жилых и общественных объектов:

Дизайн интерьера и разработка торгового оборудования и мебели ООО «Эксклюзив».

Дизайн интерьера и разработка офисной мебели и офисных помещений ЗАО «ДОК-17".

Дизайн интерьера и разработка торгового оборудования, торговых комплексов ЗАО „Позитроника"+изготовление рекламных роликов.

Дизайн интерьера ночных клубов и ресторанов ООО „ArtPioplGroup“.

Дизайн интерьера и разработка мебели ООО"Зодиак" (Фабрика мебели "Юнитекс").

Дизайн интерьера и разработка дизайна мебели ООО „Валерий-2000“.

Проектирование и визуализация общественных интерьеров, а также подбор материалов и расчёт стоимости проекта ГК „СтройМиР“.

Проектирование и визуализация общественных интерьеров ООО "GSCOOR“.

Дизайн интерьера жилых пространств в архитектурном бюро ООО "АРНО".

Дизайн интерьера и разработка офисных помещений и мебели ООО "Контракт интериорс".

Дизайн интерьера и разработка мебели ООО "Топ-мебель" (Фабрика мебели "Роникон").