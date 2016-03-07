Разработка дизайна этикетки на бутилированную воду

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок316 просмотров

Вода продается уже несколько лет. Цвет бутылки - на данный момент зеленый. По рекомендации дизайнера (если они будут) может изменяться на белый, синий, голубой).

Название воды - Siam Silver

Дизайн был сделан очень давно.  Встал вопрос о полном изменении дизайна на более современный, яркий. Текст требуется на английском. С тайским сами разберемся потом.

Дизайн может быть как растровым, так и векторным.

Форму бутылки менять нельзя - матрицу менять не будем.

Вот существующая бутылка. И существующая этикетка.

upd. 7.3.16

*** Прошу прощения за задержку с выбором исполнителя!!! 

Начальство никак не доберется до Ваших портфолио!!**

9 лет назад
Abo_Kor
66 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

MAY
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Мне действительно не хочется ничего говорить и не оставлять никаких отзывов по этому специалисту. Делаю это только потому, что портал постоянно посылает напоминания
Если действительно уж так не хотелось, тогда и не нужно было ... Спасибо за отрицательный отзыв!

Заявки фрилансеров

MAY
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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