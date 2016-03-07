Разработка дизайна этикетки на бутилированную воду

Вода продается уже несколько лет. Цвет бутылки - на данный момент зеленый. По рекомендации дизайнера (если они будут) может изменяться на белый, синий, голубой).

Название воды - Siam Silver

Дизайн был сделан очень давно. Встал вопрос о полном изменении дизайна на более современный, яркий. Текст требуется на английском. С тайским сами разберемся потом.

Дизайн может быть как растровым, так и векторным.

Форму бутылки менять нельзя - матрицу менять не будем.

Вот существующая бутылка. И существующая этикетка.

upd. 7.3.16

*** Прошу прощения за задержку с выбором исполнителя!!!

Начальство никак не доберется до Ваших портфолио!!**