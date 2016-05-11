Макет-купон на скидку

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Завершен8 заявок244 просмотра

ТЗ

Создать

1. Сертификат на скидку в рублях для интернет магазина строительного оборудования

2. Флаер для (распространения) рекламирования продукции интернет магазина строительного оборудования

Создаём макеты в стиле интернет магазина, можно немного отойти от него. Что бы присутствовал логотип компании, сайт.

Место для описания условий, контакты и соответственно картинки и т.п.

Нужно качественные макеты (продающие), что бы люди могли заинтересоваться 

9 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$30
1 день
Всё выполнено в срок. Дорабатывали макет неделю, по моей просьбе. Оно того стоило, рекомендую всем.
Приятно было работать с Дмитрием. Четкое тз, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
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