Макет-купон на скидку

ТЗ

Создать

1. Сертификат на скидку в рублях для интернет магазина строительного оборудования

2. Флаер для (распространения) рекламирования продукции интернет магазина строительного оборудования

Создаём макеты в стиле интернет магазина, можно немного отойти от него. Что бы присутствовал логотип компании, сайт.

Место для описания условий, контакты и соответственно картинки и т.п.

Нужно качественные макеты (продающие), что бы люди могли заинтересоваться