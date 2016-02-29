Дизайн упаковки

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Закрыт16 заявок193 просмотра

Здравствуйте! 

Требуется дизайн упаковки женской одежды. 

Срочно. 

Кандидатам пришлю подробности. 

9 лет назад
ysbor
Юлия 
41 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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