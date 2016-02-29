Отрисовать стикеры в png - 40 шт

Необходимо нарисовать стикеры с миловидными мордашками в количестве 42 шт, при этом персонаж должен быть один.

- креатив ваш

- полностью нейтральные со всех дискриминационных точек зрения и не должны призывать к агрессии и другим общественно-нейтральным действиям

-буду рассматривать кандидатов по качеству портфолио