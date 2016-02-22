Дизайн магнитика на холодильник, риэлтора

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок274 просмотра

Для заказа магнитиков нужен дизайн для магнитиков.

Дизайн должен быть красивый с юморком и связан с моей деятельностью риэлтора.

Нужно что бы при виде моего магнитика, он вызывал добрые эмоции.

Так же необходимо разместить контактную информацию.

9 лет назад
yaruskina73
Ольга 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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