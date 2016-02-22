Здравствуйте, необходимо разработать простой стильный дизайн согласно фирменной символики компании. Разместить элементы на областях печати. Что- в этом стиле http://clip2net.com/clip/m258722/33cda-clip-313kb.jpg?nocache=1 картинка шорт именно эта - дизайн не очень.
Нарисовать дизайн тарифов
Нарисовать дизайн тарифов на лист а4. 3 столбца - название, цена, перечень услуг
Оплата Приват24
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Все подробности в прикрепленном ТЗ.Завершен9 лет назад
- $3
Необходимо выполнить дизайн визитки. Текст в приложении. В бело-черном стиле с рюшечками. Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, ...Завершен9 лет назад
Нужно оформление/графика/верстка в PDF готового текста КП 2-3 страницы.Завершен9 лет назад
Ищем исполнителя для дизайна вывески автосервиса машин. Что то типо примерного фото, но все на одном баннере.Дизайн продукции18 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать дизайн Подарочного Сертификата на услуги Спа Студии. Качество картинки должно быть высоким, при распечатке никаких погрешностей быть не должно. Формат сертификата 100мм * 210 мм Рассмотрим варианты в сложенном ввиде(книжка)и ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Необходимо сделать дизайн этикетки для тушенки. В приложении то, что им не понравилось и данные для дизайна. Макет нужен 23.02. Размер 330*41 мм. Нужно пару вариантов.Завершен9 лет назад
Для фирмы, занимающейся поддержкой продуктов 1С:Предприятие, нужно разработать рекламный буклет.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать дизайн 2 упаковок для БАДов. В дальнейшем возможны регулярные заказы.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт9 лет назад
Юбилейный буклет, нарисовать обложку. Только качественный и креативный подход. Работаю без предоплат. Оплата по факту.Завершен9 лет назад