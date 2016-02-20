Дизайн одежды - шорты - кепка - футболка- анарак

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Закрыт2 заявки231 просмотр

Здравствуйте, необходимо разработать простой стильный дизайн согласно фирменной символики компании. 

Разместить элементы на областях печати. Что- в этом стиле http://clip2net.com/clip/m258722/33cda-clip-313kb.jpg?nocache=1

картинка шорт именно эта - дизайн не очень.

9 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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