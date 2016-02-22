Для заказа магнитиков нужен дизайн для магнитиков. Дизайн должен быть красивый с юморком и связан с моей деятельностью риэлтора. Нужно что бы при виде моего магнитика, он вызывал добрые эмоции. Так же ...
Упаковка для КПБ
необходимо изготовить макет картонного вкладыша в пакет пвх для кпб ТМ Алиса. Белье из 100 % хлопка БЯЗИ, МИКРОФИБРЫ И ПОЛИСАТИНА, Производитель ооо тк "хлопковый рай" г.Чебоксары ул.Текстильщиков,8 тел.8 (8352)222-789 сайт hlopok21.ru
основными мотивами должно стать то, что это российское белье. Русские мотивы в различных проявлениях- это обязательное условие. Выемки для прямоугольного вкладыша с картинкой самого кпб можно оставить в середине, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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