Упаковка для КПБ

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Закрыт12 заявок195 просмотров

необходимо изготовить макет картонного вкладыша в пакет пвх для кпб ТМ  Алиса.  Белье из 100 % хлопка БЯЗИ, МИКРОФИБРЫ И ПОЛИСАТИНА, Производитель ооо  тк  "хлопковый рай" г.Чебоксары ул.Текстильщиков,8  тел.8 (8352)222-789 сайт hlopok21.ru 

основными мотивами должно стать то, что это российское белье. Русские мотивы в различных проявлениях- это обязательное условие. Выемки для прямоугольного вкладыша с картинкой самого кпб можно  оставить в середине, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

9 лет назад
hlopok21
Анна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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