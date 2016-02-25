Сделать текст картинкой

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Закрыт13 заявок278 просмотров

Необходимо сделать картинкой, что бы можно было вставить в контакт.  Текст приятным шрифтом и ниже фотографию, вариант с первой и второй фоткой. 100 руб. Спасибо.

Уважаемые друзья! 

В нашем городе Новое Ступино проходит АКЦИЯ "Дай лапу!" в пользу приюта для животных "НИКА".

В этом приюте проживают и находят дом десятки собак. У  нас появилась возможность отправить на содержание и пристройство наших бездомных местных щенят!

Купив маленькую или большую пачку корма, вы поможете приюту, сделаете доброе дело, и накормите наших малышей.

Акция пройдет с 26 февраля по 14 марта!  Спасибо всем неравнодушным!

Пункт приема ветеринарный кабинет Ветлайт 

Валерия 8- 967-244- 54- 50

Анна 8- 968- 835- 57- 70

9 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров