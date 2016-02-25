Сделать текст картинкой

Необходимо сделать картинкой, что бы можно было вставить в контакт. Текст приятным шрифтом и ниже фотографию, вариант с первой и второй фоткой. 100 руб. Спасибо.

Уважаемые друзья!

В нашем городе Новое Ступино проходит АКЦИЯ "Дай лапу!" в пользу приюта для животных "НИКА".

В этом приюте проживают и находят дом десятки собак. У нас появилась возможность отправить на содержание и пристройство наших бездомных местных щенят!

Купив маленькую или большую пачку корма, вы поможете приюту, сделаете доброе дело, и накормите наших малышей.

Акция пройдет с 26 февраля по 14 марта! Спасибо всем неравнодушным!

Пункт приема ветеринарный кабинет Ветлайт

Валерия 8- 967-244- 54- 50

Анна 8- 968- 835- 57- 70