Логотип и баннеры

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Завершен27 заявок243 просмотра

Здравствуйте

Разрабатывается интернет- магазин детского транспорта , а именно самокаты , ролики и скейты 

нужен логотип и несколько баннеров для сайта на слайд шоу 

интересует цена и сроки . 

9 лет назад
guest_14568645098911
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$20
2 дня
Сделали логотип-быстро,качественно,точно в срок! Будем дальше работать по баннерам . Рекомендую!
Александр очень приятный исполнитель. Корректный, вежливый. Все своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

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tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад

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