Нужно изготовить логотип для сайта. Тематика туризм.
Лого it сервиса
Нужно сделать логотип под сервис аренды виртуальных серверов, и другие подобные облачные сервисы. Название itKiev.
Победитель конкурса
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