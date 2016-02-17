cheremha

Черемха cheremha

 
31 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
forexite
Энджи 
52 годаБелиз
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Обновить логотип Forexite.com
Одним из первых прислал на конкурс красивый минималистичный логотип, занявший в итоге призовое место. Быстро выполнил все пожелания по доработке.
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.
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lyopa2
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Лого it сервиса
Очень качественно и быстро!
Надежный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
shev7a
Леон 
41 годИзраиль
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов
$5
10 баллов
8 лет назад
Визитная карточка
Спасибо Роману. Визитку сделал быстро, чётко и без лишних штрихов. Всё правильно и со вкусом. Рекомендую!
Все четко и надежно. Рекомендую Леонида как надежного заказчика.
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