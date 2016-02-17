Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Одним из первых прислал на конкурс красивый минималистичный логотип, занявший в итоге призовое место. Быстро выполнил все пожелания по доработке.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень качественно и быстро!
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Роману. Визитку сделал быстро, чётко и без лишних штрихов. Всё правильно и со вкусом. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все четко и надежно. Рекомендую Леонида как надежного заказчика.