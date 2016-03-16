Разработать логотип и визитку

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Завершен1 заявка155 просмотров

Разработать логотип и визитку для фирмы по ремонту бытовой техники. 

9 лет назад
morr85
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
9 лет назад
$45
3 дня
Очень понравилось сотрудничество. Все пожелания были учтены. Рекомендую, как ответственного специалиста, который знает свое дело.
Спасибо Павлу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Павел - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
9 лет назад
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