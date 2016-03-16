Разработать логотип и визитку

Спасибо Павлу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Павел - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!