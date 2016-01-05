Алексей, здравствуйте! Наконец-то созрел(финансово) на доработку сайта.. Если в двух словах напомнить: вы делали дизайн сайта для частного кондитера "Фея вкусов", но несколько разделов остались без должного внимания.. Необходимо разработать дизайн двух страницы с адаптивной версией: 1. Доставка и ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать микроразметку для страниц сайта. Я правильно обратился?HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Алексей, здравствуйте. Мог бы создать новый аккаунт, попросить других людей написать и тд, но сам люблю прямолинейность, поэтому ближе к делу. Считаю вас самым крутым специалистом и хочу предложить новую работу. Необходимо разработать дизайн сайта домашнего кондитера.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать название, слоган и общую концепцию для частного кондитера.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Частная кондитерская "Фея вкусов" Я так понимаю, необходимо заполнить ТЗ для дальнейшей работы?Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо подбирать фотографии для сайта ремонт бытовой техники. В данный момент нужны фотографии для страниц Ремонт стиральной машины, ремонт посудомоечной машины, ремонт бойлера, ремонт кондиционера, отзывы, утилизация техники, ремонт крупной бытовой техники, ремонт или покупка новой ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать логотип и визитку для фирмы по ремонту бытовой техники.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны только УНИКАЛЬНЫЕ фотографии(картинки) для сайта. Предпочтение отдается собственным, а не переделанным. Тематика ремонт бытовой техники. В данный момент требуются фотографии для статей 1) ремонт стиральных машин в Городе, 2) ремонт бойлеров в Городе, 3) Ремонт ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Проект для karver Необходимо написать статью для главной страницы сайта Ремонт бытовой техники. Статья на 2000 тыс символов, без пробелов. с высокой уникальностью. Такие параметры как грамотно написанный, легко читаемый и тд я опускаю.. Прошу прощения, не ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Возникла такая проблема. Сайт в республике Беларусь, оказание услуг в конкретном регионе. На него каждый день заходят от 8 до 15 человек(боты?) из России. Больше всего с Московской и Ленинградской области. Отличительная особенность - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написать статью 4000-5000 (Ремонт стиральных машин в Городе) для сайта по ремонту бытовой техники. Статья должна быть грамотной, легко читаемой, уникальной, сео-оптимизированной под ключевые запросы: Ремонт стиральных машин в Городе Мастер стиральных машин Город. Жду вопросы, советы и пожелания. Интересует ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Исполнитель [url=https://www.weblancer.net/users/littlewd/]Алексей Бычков (littlewd)[/url] 1) Сделать адаптивную версию главной страницы. 2) Проработать пять внутренних страниц с адаптивным дизайном: Ремонт стиральных машин Страница со списком полезных статей Контакты Отзывы 404Завершен8 лет назад
Задание для пользователя [url=https://www.weblancer.net/users/littlewd/]Алексей Бычков (littlewd)[/url] Необходимо создать дизайн главной страницы для сайта по ремонту бытовой техники - светлый, современный, понятный, призывающий к действию (т.е. заказе услуг в нашей фирме).Завершен8 лет назад
Исполнитель [url=https://www.weblancer.net/users/valentina_s_d/]valentina_s_d [/url] Добрый день! Необходимо придумать название для фирмы, название для сайта и слоган. Немного информации для творческого полета. Фирма занимается ремонтом бытовой техники. Основное направление стиральные, посудомоечные машины, бойлеры, кондиционеры. будем внедрять духовки, варочные поверхности и кое-какую мелкобытовую технику ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад