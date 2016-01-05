morr85

Павел Лапта morr85

 
38 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать дизайн 2 внутренних страниц сайта

    Алексей, здравствуйте! Наконец-то созрел(финансово) на доработку сайта..  Если в двух словах напомнить: вы делали дизайн сайта для частного кондитера "Фея вкусов", но несколько разделов остались без должного внимания.. Необходимо разработать дизайн двух страницы с адаптивной версией: 1. Доставка и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Алексей, здравствуйте. Мог бы создать новый аккаунт, попросить других людей написать и тд, но сам люблю прямолинейность, поэтому ближе к делу. Считаю вас самым крутым специалистом и хочу предложить новую работу. Необходимо разработать дизайн сайта домашнего кондитера.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется подобрать фотографии для сайта

    Необходимо подбирать фотографии для сайта ремонт бытовой техники. В данный момент нужны фотографии для страниц Ремонт стиральной машины, ремонт посудомоечной машины, ремонт бойлера, ремонт кондиционера, отзывы, утилизация техники, ремонт крупной бытовой техники, ремонт или покупка новой ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны уникальные фотографии (картинки) для сайта ремонт бытовой техник

    Нужны только УНИКАЛЬНЫЕ фотографии(картинки) для сайта. Предпочтение отдается собственным, а не переделанным. Тематика ремонт бытовой техники. В данный момент требуются фотографии для статей 1) ремонт стиральных машин в Городе, 2) ремонт бойлеров в Городе, 3) Ремонт ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Главная страница. Ремонт бытовой техники

    Проект для karver Необходимо написать статью для главной страницы сайта Ремонт бытовой техники. Статья на 2000 тыс символов, без пробелов. с высокой уникальностью. Такие параметры как грамотно написанный, легко читаемый и тд я опускаю.. Прошу прощения, не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо отсеять трафик из России

    Добрый день. Возникла такая проблема. Сайт в республике Беларусь, оказание услуг в конкретном регионе. На него каждый день заходят от 8 до 15 человек(боты?) из России. Больше всего с Московской и Ленинградской области. Отличительная особенность - ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья - ремонт стиральных машин

    Написать статью 4000-5000 (Ремонт стиральных машин в Городе) для сайта по ремонту бытовой техники.  Статья должна быть грамотной, легко читаемой, уникальной, сео-оптимизированной под ключевые запросы: Ремонт стиральных машин в Городе Мастер стиральных машин  Город. Жду вопросы, советы и пожелания. Интересует ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание дизайна для внутренних страниц сайта

    Исполнитель [url=https://www.weblancer.net/users/littlewd/]Алексей Бычков (littlewd)[/url] 1) Сделать адаптивную версию главной страницы. 2) Проработать пять внутренних страниц с адаптивным дизайном: Ремонт стиральных машин Страница со списком полезных статей Контакты Отзывы 404

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта Ремонт бытовой техники

    Задание для пользователя [url=https://www.weblancer.net/users/littlewd/]Алексей Бычков (littlewd)[/url] Необходимо создать дизайн главной страницы для сайта по ремонту бытовой техники - светлый, современный, понятный, призывающий к действию (т.е. заказе услуг в нашей фирме).

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать название для фирмы, сайта, слоган.

    Исполнитель [url=https://www.weblancer.net/users/valentina_s_d/]valentina_s_d [/url] Добрый день! Необходимо придумать название для фирмы, название для сайта и слоган. Немного информации для творческого полета.  Фирма занимается ремонтом бытовой техники. Основное направление стиральные, посудомоечные машины, бойлеры, кондиционеры. будем внедрять духовки, варочные поверхности и кое-какую мелкобытовую технику ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$160
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн 2 внутренних страниц сайта
Хороший заказчик с интересным проектом. Рекомендую к сотрудничеству! Все понравилось. Спасибо за проект :)
Отличный исполнитель. В качестве работы Алексея уверен настолько, что делаю 100% предоплату. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$590
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта
Очень приятный заказчик. Все понравилось =) На связи, быстро оплачивает, подробное понятное задание предоставил. С удовольствием еще посотрудничаю с Павлом!
Постоянный клиент - основа процветающего бизнеса, в том числе фриланса. Если человек приходит повторно - соотношение цены и качества полностью устраивает. Я к Алексею обращаюсь третий раз и этим сказано мое отношение к выполненной работе! Он заслужено занимает первое место!
Ответный отзыв
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработать название, слоган и общую концепцию.
Всегда получаешь огромное удовольствие от работы, когда видишь со стороны заказчика такую заинтересованность, ответственность и желание достигнуть максимальных целей во всем. Спасибо вам, Павел, за очередное приятнейшее сотрудничество!
Профессионально, ответственно, быстро – очень много написано в отзывах этого исполнителя. Я хотел бы выделить то, что Валентина старается выполнить больше, чем вы от нее ожидаете. Она легко делиться своим опытом и дает много полезных советов как улучшить качество сервиса. Одним словом – рекомендую.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип
Приятное сотрудничество во всех отношениях. Мои рекомендации!
Работа выполнена в полном объеме, превысив все ожидания. Столкнулись с проблемой выбора, потому что Ольга предоставила три отличных варианта. Всем рекомендую! Заслужено занимает место в топе!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип и визитку
Спасибо Павлу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Павел - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Очень понравилось сотрудничество. Все пожелания были учтены. Рекомендую, как ответственного специалиста, который знает свое дело.
Ответный отзыв