Профессионально, ответственно, быстро – очень много написано в отзывах этого исполнителя. Я хотел бы выделить то, что Валентина старается выполнить больше, чем вы от нее ожидаете. Она легко делиться своим опытом и дает много полезных советов как улучшить качество сервиса. Одним словом – рекомендую.