Требуется подобрать фотографии для сайта

Необходимо найти и предоставить ссылки ресурсов, которые являются аналогами taskrebbit (вход через прокси), habitissimo. Изучить в общих чертах указанные аналоги и просто найти похожие. Предоставить минимум 15 ссылок (по странам Европы и СНГ).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подбирать фотографии для сайта ремонт бытовой техники.
В данный момент нужны фотографии для страниц
Ремонт стиральной машины, ремонт посудомоечной машины, ремонт бойлера, ремонт кондиционера, отзывы, утилизация техники, ремонт крупной бытовой техники, ремонт или покупка новой машины ищем выгоду, как убрать плесень в стиральной машине.
Не сильно представляю какая информация еще необходима, спрашивайте.
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