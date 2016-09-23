Требуется подобрать фотографии для сайта

Здравствуйте Необходимо создать почтовый ящик на gmail.com, после чего зарегистрироваться на 50 форумах, (список дам), и написать по 1 внятному посту в любой теме (желательно не менее 100 символов), не из категории "Привет всем!", "ЛОЛ" и т.д. ...