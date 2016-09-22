Форумы для Салона Красоты

Есть 28 статей. Их необходимо выложить и оформить на сайте WordPress. Что входит в оформление: [list][*]Вставить картинку-миниатюру;[*]Выделить в тексте заголовки;[*]оформить списки в тексте;[*]оформить важные фрагменты текста, как цитаты;[*]добавить видео по теме с нашего YouTube-канала.[/list]Стоимость оформления 1 статьи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. Найти тематические форумы
Тематика:
Салон красоты
женские форумы
женские стрижки
педикюр
маникюр
2. Региональность: желательно Москва, Московская область
3. На найденных форумах создать пост новый или в существующем, который подходит по теме.
Внутри поста поставить ссылку на страницу http://moscow-lifestyle.ru/ с текстом: салон красоты Life Style.
Текст ссылки можно склонять, например, салоне красоты LifeStyle
Важно, чтоб пост и ссылка остались на форуме, а не удалилась модератором.
Регистрационные данные: требуется регистрация аккаунта
Текст объявления:
- Текст поста должен быть уникальным и положительным
- Длина поста на усмотрение, главное чтобы пост не был удален.
Формат предоставления отчета:
- ссылка на пост
Сначала предоставить список сайтов форумов.
Необходимо:
1. Найти тематические форумы
Тематика:
Салон красоты
женские форумы
женские стрижки
педикюр
маникюр
2. Региональность: желательно Москва, Московская область
3. На найденных форумах создать пост новый или всуществующем, который подходит по теме)
Внутри поста поставить ссылку на страницуhttp://moscow-lifestyle.ru/ с текстом: салон красоты Life Style.
Текст ссылки можно склонять, например, салоне красоты LifeStyle
Важно, чтоб пост и ссылка остались на форуме, а не удалиласьмодератором.
Регистрационные данные: требуется регистрация аккаунта
Текст объявления:
- Текст поста должен быть уникальным и положительным
- Длина поста на усмотрение, главное чтобы пост не былудален.
Формат предоставления отчета:
- ссылка на пост
Ориентировочная предлагаемая цена за 1 пост - 20 рублей.
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