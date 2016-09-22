Форумы для Салона Красоты

Необходимо:

1. Найти тематические форумы

Тематика:

Салон красоты

женские форумы

женские стрижки

педикюр

маникюр

2. Региональность: желательно Москва, Московская область

3. На найденных форумах создать пост новый или в существующем, который подходит по теме.

Внутри поста поставить ссылку на страницу http://moscow-lifestyle.ru/ с текстом: салон красоты Life Style.

Текст ссылки можно склонять, например, салоне красоты LifeStyle

Важно, чтоб пост и ссылка остались на форуме, а не удалилась модератором.

Регистрационные данные: требуется регистрация аккаунта

Текст объявления:

- Текст поста должен быть уникальным и положительным

- Длина поста на усмотрение, главное чтобы пост не был удален.

Формат предоставления отчета:

- ссылка на пост

Сначала предоставить список сайтов форумов.

Необходимо:

1. Найти тематические форумы

Тематика:

Салон красоты

женские форумы

женские стрижки

педикюр

маникюр

2. Региональность: желательно Москва, Московская область

3. На найденных форумах создать пост новый или всуществующем, который подходит по теме)

Внутри поста поставить ссылку на страницуhttp://moscow-lifestyle.ru/ с текстом: салон красоты Life Style.

Текст ссылки можно склонять, например, салоне красоты LifeStyle

Важно, чтоб пост и ссылка остались на форуме, а не удалиласьмодератором.

Регистрационные данные: требуется регистрация аккаунта

Текст объявления:

- Текст поста должен быть уникальным и положительным

- Длина поста на усмотрение, главное чтобы пост не былудален.

Формат предоставления отчета:

- ссылка на пост

Ориентировочная предлагаемая цена за 1 пост - 20 рублей.