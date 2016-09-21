Регистрация на форумах

Кто мы: мы небольшая компания, предоставляющая услуги по обработке заказов интернет-магазинов и частных клиентов. Кого мы ищем: нам нужен человек на обработку заказов клиентов. Это включает в себя - получение и отправка данных с различных веб-сервисов - заполнение ...
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Здравствуйте
Необходимо создать почтовый ящик на gmail.com, после чего зарегистрироваться на 50 форумах, (список дам), и написать по 1 внятному посту в любой теме (желательно не менее 100 символов), не из категории "Привет всем!", "ЛОЛ" и т.д. Хороший пост, за который не будет стыдно.
Итоговый файл (желательно excel) содержит все логины/пароли + ссылку на пост
Сроки не горят, заплачу только за результат
Пишите цены, свяжусь сам
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