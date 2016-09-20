Сделать новые страницы на сайте на html

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На сайте на html (без cms) на следующих страницах:

http://www.tehnoniki.ru/arenda_avtovyshki_yaroslavl.html

http://www.tehnoniki.ru/manipulyator_arenda_yaroslavl.html

http://www.tehnoniki.ru/arenda_buldozera_yaroslavl.html

http://www.tehnoniki.ru/avtokran_arenda_yaroslavl.html

http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html

http://www.tehnoniki.ru/arenda_gidromolota_yaroslavl.html

в таблицах есть техника, у которой, если кликнуть по названию, открывается подробная страница. Пример подробной страницы:

http://www.tehnoniki.ru/arenda_manipulyatora/Daewoo_Novus.html

Для техники на перечисленных выше страницах, у которой нет такой подробной страницы, нужно её сделать. Например, для автовышек http://joxi.ru/1A5pLqDfKdXnK2 . Необходимую информацию нужно искать в интернете.

Пишите, пожалуйста, цену своих услуг в час. А также, когда сможете приступить.

HTML
7 лет назад
zinoda
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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