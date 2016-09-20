Ищу контенщика для наполнения сайта beginogi.ru

Здравствуйте. Есть сайт beginogi.ru. На нем уже есть около 30 статей оформленных. По такому же принципу надо будет оформлять все остальное. В неделю будет около 5 статей, т.е. пока что будет устраивать 1 статья в день (возможно в дальнейшем надо будет больше)

В сумме будет на сайте около 400-500 статей. И будут появляться новые сайты.

Если вы чего то не будете знать или понимать я буду с вами постоянно по скайпу. Буду снимать от себя видео-касты и показывать как правильно делать. Пока вы не научитесь. Люди которые со мной работают и работали обучаются быстро так что если чего то знать не будете не переживайте научу всему что надо.

Что нужно будет:

- Оформить статью на вордпрессе (добавляем списки, заголовки, картинки и т.д.)

- расставляем стронги по тексту - это я объясню в видео (суть в том что в каждом подзаголовке надо будет выделять стронгами самые важные вещи чтобы они в глаза сразу бросались)

- добавляем ключи по рууки - это я тоже расскажу как делать

- делаем перелинковку с другими статьями - опять же расскажу

- добавляем статью в социалках - тоже все просто - кликаем на добавить пост в социалках нужных и все

- добавляем видео по теме к статье или внутри статьи

Это вроде все если что упустил дальше все разберем. Буду учить пока не начнете делать как надо

Кому интересно пишите, где-то были видео нарезки у меня уже того как оформляли другие. Я их скину для примера (если не знаете что такое рууки или перелинковка).

Оставляйте свою цену в час и готовы ли вы учиться тому что я выше написал и напишите если не сложно какие у вас навыки уже есть

СПасибо что дочитали))