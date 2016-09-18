Наполнение ИМ на OpenCart

Наполнение сайтовЗакрыт41 заявка377 просмотров
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Нужно наполнить ИМ товарами (≈5000) в кротчайшие сроки.

Имеется excel файл с фото, названием, ценой. Простой копи-паст. Описание и характеристики не нужны.

Пожалуйста, указывайте стоимость за единицу товара с учетом объема, а также сроки выполнения.

OpenCart
7 лет назад
ramon11111
Роман 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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