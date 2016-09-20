Заполнение таблицы в эксель для ИМ

Добрый день! Необходимо наполнять шаблон в Экселе, товар сантехника.

Вам дается прайс с наименованиями и вы в шаблоне заполняете колонки с характеристиками каждой позиции (размер, фото, цвет и т.п.).

Информацию необходимо искать в интернете, либо сводить из предоставляемого исходника.

Все будет разъяснено на первых этапах, так же и далее постоянно на связи. Требуется ответственный исполнитель, который на связи в рабочее время в будни. Хорошая перспектива дальнейшего сотрудничества. Отвечу на все вопросы.

В отклике укажите свой опыт и готовность работать по данной схеме, другие заявки рассматриваться не будут!