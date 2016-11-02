Отредактировать публикации в блоге

Блог импортированный с blogger на wordpress. В админке wordpress нужно перезалить фото со старого источника, подогнать под формат, сделать простые правки в html.

Более подробное ТЗ по запросу. Постов более 100, нужно несколько исполнителей, чтоб выполнить в кротчайшие сроки.

Связь в скайпе. Желающим все объясним.

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