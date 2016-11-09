Контент-менеджер, web-разработка

Добрый день. Работаю контент менеджером 7 лет и 3 года в web-разработке. Опыт работы:

CMS: joomla, drupal, wordpress, modx, opencart, а также самописные.

Web разработчик (PHP, Wordpress, Bitrix)

Посадка шаблонов на Wordpress, Bitrix

Знание офисных и графических редакторов (photoshop, lightroom, acdsee)

Знание html, css

Работа с сайтами различной тематики: туристические, интернет-магазин, новостные ресурсы

Сотрудничая со мной, вы получаете качественно выполненное задание в срок.