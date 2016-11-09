Контент-менеджер, web-разработка
Добрый день. Работаю контент менеджером 7 лет и 3 года в web-разработке. Опыт работы:
- CMS: joomla, drupal, wordpress, modx, opencart, а также самописные.
- Web разработчик (PHP, Wordpress, Bitrix)
- Посадка шаблонов на Wordpress, Bitrix
- Знание офисных и графических редакторов (photoshop, lightroom, acdsee)
- Знание html, css
- Работа с сайтами различной тематики: туристические, интернет-магазин, новостные ресурсы
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
всё быстро и качественно сделано без помарок
Ответный отзыв
ТЗ четкое, оплата вовремя, спасибо. Рекомендую
$5
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Быстро. Четко. Все как надо! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный и позитивный заказчик, оплата даже больше, чем я предлагал и моментально. Спасибо и рекомендую!
$4
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Спасибо за отличную работу! Все сделано качественно и быстро. Рекомендую Александра для сотрудничества.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать. Мгновенная оплата. Безусловно рекомендую!
$30
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Приятный в общении и понимающий заказчик, все доступно и быстро объяснил. Оплата мгновенная
$5
10 баллов
8 лет назад
HTMLWordPress
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
все прошло замечательно, рекомендую!