chubah

Александр chubah

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Контент-менеджер, web-разработка

Добрый день. Работаю контент менеджером 7 лет и 3 года в web-разработке. Опыт работы:

  • CMS: joomla, drupal, wordpress, modx, opencart, а также самописные.
  • Web разработчик (PHP, Wordpress, Bitrix)
  • Посадка шаблонов на Wordpress, Bitrix
  • Знание офисных и графических редакторов (photoshop, lightroom, acdsee)
  • Знание html, css
  • Работа с сайтами различной тематики: туристические, интернет-магазин, новостные ресурсы
Сотрудничая со мной, вы получаете качественно выполненное задание в срок.

Отзывы заказчиков

loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Добавить новые страницы на сайт по ремонту окон
всё быстро и качественно сделано без помарок
ТЗ четкое, оплата вовремя, спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
knocs666
Нияз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перенести галерею изображений на страницу wp
WordPress
Быстро. Четко. Все как надо! Рекомендую
Отличный и позитивный заказчик, оплата даже больше, чем я предлагал и моментально. Спасибо и рекомендую!
Ответный отзыв
solen22
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
22 отзыва
$4
10 баллов
8 лет назад
Оформление статей в WordPress
WordPress
Спасибо за отличную работу! Все сделано качественно и быстро. Рекомендую Александра для сотрудничества.
Отличный заказчик, приятно работать. Мгновенная оплата. Безусловно рекомендую!
Ответный отзыв
Imperatritca
Ольга 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужно залить около 300 товаров на сайт
Быстро, качественно, рекомендую
Приятный в общении и понимающий заказчик, все доступно и быстро объяснил. Оплата мгновенная
Ответный отзыв
Ex3muct
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Отредактировать публикации в блоге
HTMLWordPress
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую
все прошло замечательно, рекомендую!
Ответный отзыв
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