Необходимо нарисовать иконки для блока "Вы можете ознакомиться с перечнем предоставляемых нами услуг" на странице http://mcs-service.ru/remont-noutbukov/. Нарисовать нужно для тех услуг, у которых нет иконок. Иконки должны быть в том ...