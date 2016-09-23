michgan

Михаил michgan

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Форумы для Салона Красоты

    Необходимо: 1. Найти тематические форумы Тематика: Салон красоты женские форумы женские стрижки педикюр маникюр   2. Региональность:  желательно Москва, Московская область   3. На ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иконки

    Необходимо нарисовать иконки для блока "Вы можете ознакомиться с перечнем предоставляемых нами услуг" на странице http://mcs-service.ru/remont-noutbukov/. Нарисовать нужно для тех услуг, у которых нет иконок. Иконки должны быть в том ...

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад