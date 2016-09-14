Необходимо нарисовать иконки для блока "Вы можете ознакомиться с перечнем предоставляемых нами услуг" на странице http://mcs-service.ru/remont-noutbukov/.

Нарисовать нужно для тех услуг, у которых нет иконок.

Иконки должны быть в том же стиле, что и существующие.

Соответственно их надо будет как-то подписать, чтоб понять какая куда относится