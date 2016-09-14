Аватарки и баннеры для ВКонтакте

Нужна аватарка для группы про созданию портретов по фото из янтаря.

Группа: vk.com/portretkartina

Нравится стиль такой: http://yantar.in.ua/themes/new/images/yantar_portrait_side.png

Наш портрет (картинка) для центральной фотки: yadi.sk/i/IfyBYc8WvVquS (рамочку можно предложить по смыслу, не очень

широкую)...

Тексты/заголовки:

Портреты

из янтаря

по фото

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Задание тестовое из серии. Далее может быть получен заказ на другие аватарки в тематике янтаря (сувениры, ювелирка и т.п.),

поэтому концепт может быть сразу предложен с преемственностью дизайна, какими-то повторяющимися элементами стиля.

К аватарке скорее всего заинтересует также и баннер. Можно предложить концепт (вариант с несколькими фотками, как коллаж).

Головной сайт компании: baltamber.ru/ , но черные тона не рассматриваются вообще – все нежно-женско-светлое...