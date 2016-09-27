Нужно обработать 7 иконок для сайта. И нарисовать 2 cхемы "почему выгодно купить у нас" и "доставка в регионы" и 2 полосочки лучшей цены (типа баннера, но проще). Отзыв за заявку с ценой пожалуйста!
Нарисовать иконку во Flat стиле, для расширения Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть расширение для Joomla, с помощью которого можно создать социальную сеть / community
Задача - нарисовать иконку для приложения. Одинаковую, в нескольких размерах
64 - 128 - 256
Пример того, что нравится - прикрепил
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