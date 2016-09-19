Перерисовать логотип в PSD и обновить...

1. Перерисовать логотип в psd со всеми слоями

2. Сделать его современнее, чтобы соответствовал дизайну сайта. (Дизайн в л.с.)

3. Нарисовать векторный элемент, и разместить вместо элемента который сейчас есть.

Пример, https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/users/78410/screenshots/1152993/dribble.png имеется введу не форма логотипа, а метод обновления, т.е. было - стало:

Соответственно чтобы также стало с нашим логотипом, форма осталась старая, но логотип, шрифт, цветовая гамма, элемент обновились.

На выходе:

С новым векторным элементом

С нашим доработанным элементом (элемент после редизайна)

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Оплата по факту...

Важно! Пример с которого нужно перерисовать в некачественном jpeg, нет ни слоев, и psd