Перерисовать логотип в PSD и обновить...

Придумать, нарисовать картинки под заданное описание (скорее всего это будут коллажи из существующих картинок) "Почему зависает камера GoPro" как пример таких картинок http://www.bidnessetc.com/search.php?search=gopro Требования: 1) Картинок должно быть 2 2) Размер от 1500 по горизонтали 3) Картинка должна быть уникальной (проверка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Перерисовать логотип в psd со всеми слоями
2. Сделать его современнее, чтобы соответствовал дизайну сайта. (Дизайн в л.с.)
3. Нарисовать векторный элемент, и разместить вместо элемента который сейчас есть.
Пример, https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/users/78410/screenshots/1152993/dribble.png имеется введу не форма логотипа, а метод обновления, т.е. было - стало:
Соответственно чтобы также стало с нашим логотипом, форма осталась старая, но логотип, шрифт, цветовая гамма, элемент обновились.
На выходе:
С новым векторным элементом
С нашим доработанным элементом (элемент после редизайна)
-
Оплата по факту...
Важно! Пример с которого нужно перерисовать в некачественном jpeg, нет ни слоев, и psd
- Похожие заказы
- $2Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо нарисовать иконки, размещенные на этих страницах в едином стиле. https://jeansbaby.ru/about_us - 9 иконок https://jeansbaby.ru/kontacty - 6 иконок + иконка корзины (в правом верхнем углу при скроле) Желательно, чтобы прослеживалась джинсовая тематика. Просьба написать бюджет и сроки. Спасибо.Завершен7 лет назад
Нужно нарисовать 16 сложных иконок для интернет-магазина климатической техники. Сам магазин: http://new.termostar.md/ Иконки для категорий на главной странице (сейчас вместо них стоят обычные JPEGи, Изображение 1). Это Кондиционеры, Котлы, Бойлеры и тд. Иконки должны быть в формате SVG, в ...Завершен7 лет назад
- $7
Нарисовать 1 кнопку, как у старого верту, объемную и [u]с эффектом в правом верхнем углу [/u](смотри пример и фото старых верту) Размеры кнопки: 252*40 пикселей Цвет кнопки - светлое золото (для примера прилагаю картинки, но нарисовать нужно ...Завершен7 лет назад
- $300
На готовый сайт требуется отрисовать иконки, слайды и другие элементы оформления. По бюджету все обсуждаемо, в бюджете указана минимальная сумма, которую готов потратить. В заявках оставляйте ссылки на свои портфолио (если нет на данной площадке). С ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно отрисовать 10 иконок в вектор. Сами иконки придуманы . Нужна только отрисовка. Иконки в личку отправлю исполнителю. Иконки плоский флет -одноцветные плоские- просто форма без всяких особых изысковЗавершен7 лет назад
Добрый день, Требуется отрисовать иконки выделенные в приложении. Исходный файл – psd. На выходе нужен svg формат. В проекте просьба указывать стоимость и срокиЗавершен7 лет назад
Для сайта http://goo.gl/FVsiy6 нужна фавиконка: яркая, в стиле сайта, по смыслу связанная с сайтом (не просто абстрактная стрелка, например). Пишите цену и сроки.Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Всем привет! Нужна статичная картинка на месте где сейчас слайдер. Все подробности в приложении.Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт7 лет назад