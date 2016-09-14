Нарисовать 24 иконки (70х70 пикселей)

Здравствуйте!

Требуется нарисовать 24 квадратных изображения размером 70х70 пикселей, а также сделать их вдвое уменьшенные копии размером 35х35 пикселей. На иконках изображаются силуэты человека, которые должны визуализировать собой элементарные приемы рукопашного боя ("прыжок", "сальто" и т.п.). Приемов 24 штуки соответственно, сжатое их видение в текстовом формате к каждому из них прилагается. Остальное - на Ваше усмотрение, фантазию )

Иконки будут в дальнейшем размещены на web-ресурсе, разработка которого на данный момент ведется. По стилистике: минимум деталей, что-то такое векторное. Как в СССР эти мотивационные человечки со штангами из линий, вот что-то из этой серии.

Само задание здесь:

https://docs.google.com/document/d/1RNfBDccGz2bNRAJRuJrXU_bEslaJ2BFZlUvmgqosQKg/edit?usp=sharing

Требования:

- однородность иконок, они должны быть выполнены в едином стиле;

- иконки не должны быть в стиле "флэт-дизайна".

Условия:

- сроки не поджимают, но не более 3-4 недель;

- предоплата;

- я физическое лицо.

Спасибо за внимание, жду Вашего предложения!