Необходимо найти в бесплатных (в приоритете) или в платных (будем готовы выкупить через вас если устроит цена) базах графики картинки по требуемым сюжетам. Оптимально - в исходниках (подходящих для редактирования в фотошопе или кореле), ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Делается картина. Размер картины 50*86 см. Необходимо по имеющимся исходникам сделать 3 вариант эскиза (перестановка лого в левом углу, посередине и в правом верхнем). В лого (надписи) нужно за основу ...Шрифты8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать перевод договора Contract for Lease of Shops on UniqueStreet с английского на русский (оформить русский перевод под английским текстом).Переводы23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Оформление групп для сайта amberpicture.ruСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
описания по 350-500 символов (в среднем 50 руб за описание)Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна аватарка для группы про созданию портретов по фото из янтаря. Группа: vk.com/portretkartina Нравится стиль такой: http://yantar.in.ua/themes/new/images/yantar_portrait_side.png Наш портрет (картинка) для центральной фотки: yadi.sk/i/IfyBYc8WvVquS (рамочку можно предложить по смыслу, не ...Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт9 лет назад