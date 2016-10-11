baltamber

Сергей baltamber

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dmitriy_Madu
Дмитрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Поиск и редактура изображений по необходимости
Четко поставлена задача, всё понятно, приятно иметь дело, буду и в будущем сотрудничать :)
Приятен в общении. Понимает задачу. Выполнил быстро и четко. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Оформление и наполнение групп в соцсетях
Спасибо Сергею за интересный проект! Быстро оплатил, всегда на связи, мои рекомендации! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Сработал хорошо. Даже помог сделать уникальный урл для группы в Одноклассниках, за что особый респект. Рекомендую, дело знает!
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Текстовые описания к картинам
Работать с Сергеем легко и приятно. Рекомендую!
Когда-то давно уже работал с Лерой по нескольким проектам и был рад снова возобновить сотрудничество. Пожалуй, качество исполнения и менеджмент стали еще на порядок выше, и все это по приемлемым ценам. Конечно, рекомендую.
Ответный отзыв