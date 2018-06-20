Дорисовать эскиз (подогнать шрифты)

  1. Биржа фриланса
  2. Шрифты
Закрыт8 заявок190 просмотров

Делается картина. Размер картины 50*86 см.

Необходимо по имеющимся исходникам сделать 3 вариант эскиза (перестановка лого в левом углу, посередине и в правом верхнем).

В лого (надписи) нужно за основу взять цифры, и таким же шрифтом (или в таком стиле) оформить буквы. Цвета теже остаются. Готовый вариант предоставить в 3 jpeg максимального разрешения. 

Срочно! Сразу пишите как быстро сможете сделать и стоимость.  Оплата через сбербанк или альфабанк. 

7 лет назад
baltamber
Сергей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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