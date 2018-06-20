Дорисовать эскиз (подогнать шрифты)

Делается картина. Размер картины 50*86 см.

Необходимо по имеющимся исходникам сделать 3 вариант эскиза (перестановка лого в левом углу, посередине и в правом верхнем).

В лого (надписи) нужно за основу взять цифры, и таким же шрифтом (или в таком стиле) оформить буквы. Цвета теже остаются. Готовый вариант предоставить в 3 jpeg максимального разрешения.

Срочно! Сразу пишите как быстро сможете сделать и стоимость. Оплата через сбербанк или альфабанк.