Отрисовка лого

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Закрыт29 заявок341 просмотр

нужно отрисовать  лого, название  компании,  турфирмы  по готовому образцу, довести  шрифт и цвет, предоставить все  возможные  типы  файлов в всех рекламных размерах лого

7 лет назад
guest_15331387737405
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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