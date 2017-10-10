Исправление шифров

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Работа в программе компас v17.2. Работа достаточно простая- справится даже школьник. Если что-то будет непонятно - я объясню. Суть в том ,что нужно избавится от заимствованных деталей, т.е заменить шифры деталей и сохранить. Сделать это надо в разных форматах.
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