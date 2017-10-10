Отредактировать ttf шрифт

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Завершен1 заявка169 просмотров

Необходимо изменить один символ в ttf шрифте (исправить ошибку). 

8 лет назад
apaex
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
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Конкретная и точная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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