Конкурс до 8 октября 2017! Для Московского Казачьего Хора необходим уникальный фирменный шрифт для лого. Можно использовать символические вплетения в буквы казачьей атрибутики. Кинжалы, шашки, сабли, папахи и т.д. Шрифт должен быть достаточно ...
Отредактировать ttf шрифт
Необходимо изменить один символ в ttf шрифте (исправить ошибку).
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