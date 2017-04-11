Изменить шрифт футера

ШрифтыЗакрыт7 заявок222 просмотра
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Добрый день! Нужно изменить шрифт в подвале, сделать отступы меньше между строчками. Какая цена, и какие сроки? Можем подкидывать работу раз в неделю.... Движок вордпрес

6 лет назад
wordp
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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