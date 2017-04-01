Добрый день. Кто может помочь сделать в течении пару дней шрифт. Как это происходит пока не понимаю. Все буквы нарисованы на листочке. Человек хочет этот шрифт вставлять в фотошоп, и в другие разные программы и делать им ...
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Исправить шрифты на сайте solaris-d.com. Сайт построен на движке CodeIgniter
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