Набрать слово

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Закрыт15 заявок343 просмотра

Нужно скинуть мне на емейл слово "хорошо" набранное и отображенное зеркально (чтобы зеркально абсолютно каждая буква,а не как в онлайн-конвертерах - всё кроме буквы "р"), так вот отобразить зеркально, набрать раз 5, 11 шрифтом times new roman, выслать мне на почту. Всё) цена - 100 р

8 лет назад
guest_14826660638792
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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