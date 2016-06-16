Добрый день. Необходимо разработать 2 вида киррилических шрифта. Один женский, один мужской. Более подробно в личку.женский необходимо сдать до 25 января.
Набрать слово
Нужно скинуть мне на емейл слово "хорошо" набранное и отображенное зеркально (чтобы зеркально абсолютно каждая буква,а не как в онлайн-конвертерах - всё кроме буквы "р"), так вот отобразить зеркально, набрать раз 5, 11 шрифтом times new roman, выслать мне на почту. Всё) цена - 100 р
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