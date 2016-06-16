Набрать слово

Нужно скинуть мне на емейл слово "хорошо" набранное и отображенное зеркально (чтобы зеркально абсолютно каждая буква,а не как в онлайн-конвертерах - всё кроме буквы "р"), так вот отобразить зеркально, набрать раз 5, 11 шрифтом times new roman, выслать мне на почту. Всё) цена - 100 р