Разработать монограмму

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Добрый день.

Необходимо разработать монограмму с буками ASh

Варианты, которые нравятся, для ориентира:

https://joyfullwedding.files.wordpress.com/2011/03/monogram_andersoens.png

http://mastermonogram.ru/wp-content/uploads/2014/12/NA.jpg

http://bartkowalski.com/wp-content/uploads/2010/07/Work-Print-JessBen-Wedding-01.gif

Финальный вариант должен быть выполнен в векторе.

7 лет назад
franklin90
Александр 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов(-1)
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