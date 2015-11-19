Доработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Шрифты
Закрыт18 заявок216 просмотров

Есть логотип. Фирменные цвета представлены в вариантах логотипа. Фирменный шрифт AvantGarde. 

Необходимо предложить еще пару вариантов шрифтов. Разработать визитку по ТЗ и фирменный бланк. 

9 лет назад
Mari_Bonne
Мария 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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