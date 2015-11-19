Необходимо создать графический рисунок согласно предоставленному эскизу. Требования: белый фон, черный цвет надписи, шрифт должен быть идентичен эскизу, эффект "вытертости" повторить/сохранить. Данное изображение/надпись будет размещаться на футболку. Спасибо.
Доработка фирменного стиля
Есть логотип. Фирменные цвета представлены в вариантах логотипа. Фирменный шрифт AvantGarde.
Необходимо предложить еще пару вариантов шрифтов. Разработать визитку по ТЗ и фирменный бланк.
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