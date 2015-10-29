Изменение надписи на фото

Нужно срочно набрать надпись в кривых " Murman Style". Исполнитель нам передает работу в .*cdr и .*tif Сделать необходимо сегодня, т.е. 19.10.15 =============================================================== Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ: Заменить надпись на аналогичную на польском языке.
Надпись: księga genealogiczna
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