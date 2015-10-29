Изменение надписи на фото

Я не профессионал в редактировании шрифтов. Можете помочь мне в стандартном шрифте Tahoma перемешать все латинские и кириллические буквы (в соответствии с таблицей, которую я дам) и сохранить как новый шрифт под названием TahomaShuffled? Итого 120 ...