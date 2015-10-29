Изменение надписи на фото

ШрифтыЗавершен15 заявок328 просмотров
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ТЗ: Заменить надпись на аналогичную на польском языке.

Надпись: księga genealogiczna

8 лет назад
Donny911
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
8 лет назад
$5
1 день
Настоящий мастер обработки изображений. Все по тз. Надпись на книге на фото как будто была вытеснена вручную. Все рекомендую
Сотрудничество продолжили после выполнения основного заказа. С оплатой проблем не возникло.
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