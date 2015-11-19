Есть в наличии КИРИЛЛИСТИЧЕСКИЙ шрифт Adventure Regular, см. вложение проекта. Нужен такой же шрифт, только Bold (жирный). Если такого в природе не существует, тогда подобрать шрифт максимально приближенный к Adventure, но чтобы он был жирный BOLD. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги