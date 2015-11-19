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ШрифтыЗавершен2 заявки197 просмотров
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Есть в наличии КИРИЛЛИСТИЧЕСКИЙ шрифт Adventure Regular, см. вложение проекта. Нужен такой же шрифт, только Bold (жирный). Если такого в природе не существует, тогда подобрать шрифт максимально приближенный к Adventure, но чтобы он был жирный BOLD. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги

 

8 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$1
1 день
Лев, очень быстрый и ответственный исполнитель. Побольше бы таких талантливых людей на бирже. Сроки соблюдены, работа выполнена полностью, быстрая обратная связь. В общем 10 баллов. БРАВО!
Спасибо за работу, все понятно все четко, работать с таким заказчиком одно удовольствие. Всем рекомендую)
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